La selecció femenina de bàsquet de la bescanonina Queralt Casas (2) va resoldre un partit molt més exigent del que s’esperava davant de Corea del Sud (69-73) en el seu debut als Jocs, en el qual va ser fonamental el treball de la gran parella interior formada per Astou Ndour (28 punts i 10 rebots) i Laura Gil (16 i 14) i que va servir perquè la base de l’Uni Girona Laia Palau es convertís, als seus 41 anys, 10 mesos i 16 dies, en la jugadora més veterana a participar en el torneig de bàsquet dels Jocs.

La selecció dirigida per Lucas Mondelo, vigent subcampiona olímpica, va protagonitzar una estrena molt incòmoda al Saitama Super Sorra, on Corea, que partia com a teòrica víctima, va batallar fins a l’últim minut contra les espanyoles.

Ndour i Gil es van multiplicar per donar una clara victòria a Espanya en el rebot i esmorteir l’impacte de la torre coreana, Ji Su Park, autora de 17 punts i 10 rebots. Tornaran a jugar demà contra Sèrbia (10.20 hora catalana) i tancaran la fase de grups diumenge al matí amb Canadà.