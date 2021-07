Ricky Rubio va iniciar el torneig olímpic de Tòquio de la mateixa manera que es va acomiadar amb Espanya del Mundial de 2019: a nivell d’MVP. El base dels Timberwolves va fer més fàcil el debut de la selecció davant l’amfitriona Japó i, amb la seva consistència, els seus 20 punts i 9 assistències, va ajudar a assegurar la primera victòria als Jocs Olímpics (77-88).

L’estrena d’Espanya va deixar sensacions irregulars en un triomf que era obligat, sobretot després de veure la força amb la qual va arrencar Eslovènia, rival directe. Ja se sap que els debuts d’aquesta selecció no solen ser irresistibles. Però també van arribar guspires esperançadores, com el lideratge de Ricky Rubio, la lectura de joc del president del Bàsquet Girona, Marc Gasol (12 punts, 4 rebots), i el treball sempre eficient de Víctor Claver (13 punts, 9 rebots).

En els moments en els quals el grup de Scariolo es va emprar amb intensitat, les diferències es feien evidents, amb marges que van arribar als 24 punts (26-45). Però quan s’alternaven amb concessions en defensa i baixades d’intensitat per part de la selecció, el Japó tornava a la baralla i això li va permetre tancar el partit amb una derrota digna, que confirma que ja no és la ventafocs de fa uns anys i, encara que en cap moment va aconseguir manar en el marcador, ara sap competir.

El partit va tenir un valor afegit, amb la presència a la pista de Pau Gasol. Durant dos anys, el pivot ha fet l’impossible per superar una lesió al peu esquerre i arribar a Tòquio, el seu gran somni. La seva determinació, amb el seu treball previ als Estats Units i el final de temporada espectacular al Barça, va tenir recompensa. El major dels Gasol ja podrà dir que ha participat en cinc Jocs, una gesta a l’abast de molt pocs.

En la fase de preparació, el quadre japonès, que compta amb un parell de jugadors NBA i algun nacionalitzat a les seves files, va enxampar desprevinguda a França. Espanya no va voler sorpreses. Va sortir forta i cada vegada que el Japó amenaçava amb discutir-li el triomf, sobretot per les accions de Watanabe, jugador dels Raptors, autor de 19 punts, o de Hachimura (20 punts) a la plantilla dels Washington Wizards, hi havia tocs d’atenció de Scariolo per corregir la falta de tensió.

Així Espanya va deixar les coses clares amb un parcial de 0-19 en el segon quart que va posar un clarificador 28-48 en el descans i després es va dedicar a mesurar bé els seus gestos, conscient que això només acaba de començar, i fins i tot va tenir l’oportunitat de donar-li uns minuts a López-Arostegui, nouvingut a Tòquio per ocupar la plaça del descartat Juancho Hernangómez.