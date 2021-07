La gimnasta estatunidenca Simone Biles ha abandonat la final per equips de gimnàstica artística dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 per una possible lesió després de la primera rotació, en poltre, després de deixar el centre per ser atesa i quedar-se fora de la segona rotació.

Simone Biles, amb un possible problema de turmell després d'una mala recepció al salt de poltre, on ha obtingut la pitjor puntuació en l'exercici, per darrere de les seves companyes i de les tres atletes del Comitè Olímpic Rus (ROC).

A les seves xarxes socials, l'organització dels Jocs ha confirmat que Biles ha hagut d'abandonar el centre d'Ariake per a ser atesa després d'aquest primer exercici, i ha tornat per estar al costat de les seves companyes però ja no vestida per a competir.

De fet, en Barres asimètriques ja no ha competit i ha deixat el seu lloc a Sunisa Lee, que amb un correcte exercici ha superat a Viktoriia Listunova, però ha estat l'equip del comitè rus el que s'ha emportat l'aparellament, situant-se a més a la primera plaça provisional a falta de dues rotacions.