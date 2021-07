«Soc gai i soc campió olímpic». Aquestes van ser les paraules del britànic Tom Daley després de guanyar, al costat del seu compatriota Matty Lee, la medalla d’or en el trampolí de 10 metres sincronitzat dels salts dels Jocs Olímpics de Tòquio. Un or que va arrabassar als actuals campions del món, els xinesos Cao Iuan i Chen Aisen.

En la roda de premsa posterior a la competició, encara amb el cabell moll, Daley es va reivindicar no només a ell, sinó a tot un col·lectiu. «Em sento orgullós de dir que soc un home gai i que també soc un campió olímpic. Quan era més jove pensava que mai podria aconseguir res precisament per ser qui jo era. Ser campió olímpic ara demostra que pots aconseguir qualsevol cosa».

I va incidir en el tema: «Pel que fa a atletes, hi ha en aquests Jocs més esportistes obertament homosexuals que en Jocs anteriors. Jo vaig sortir de l’armari el 2013 i quan era més jove sempre em vaig sentir sol, el diferent, el que no encaixava», va comentar abans de llançar un missatge: «Espero que qualsevol jove LGTB pugui veure que no importa com de sol et sentis ara, no estàs sol. Pots aconseguir qualsevol cosa».

Primer or en els Jocs

El d’ahir va ser per a Daley el seu primer or olímpic, però no era la primera vegada que aprofitava per donar visibilitat al moviment LGTBI. «La meva vida va canviar en conèixer a algú que em feia sentir feliç i aquest algú és un home», va explicar el 2013 a través de les xarxes socials en resposta a «rumors i especulacions» sobre la seva orientació sexual. Amb més de dos milions de seguidors a Instagram i gairebé 900.000 subscriptors a YouTube, cada gest seu adquireix gran repercussió.

De manera paral·lela, Daley ha construït una reeixida carrera: tres ors en Mundials i cinc en Europeus, dues medalles olímpiques de bronze (Londres 2012 i Rio 2016) i una, la més important de tota la seva vida, la d’or de Tòquio 2020.

