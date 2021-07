L’australiana Ariarne Titmus es va apuntar el triomf en el primer dels tres duels que protagonitzarà amb Katie Ledecky en els Jocs de Tòquio, després d’imposar-se ahir a la nord-americana a la final dels 400 lliures. Una derrota que encara és aviat per considerar-la el final del regnat de Ledecky, la fins ara número u de la natació mundial, que ha trobat en la jove australiana la rival que no havia tingut en els últims anys. De fet, Titmus ja va arrabassar a Ledecky la medalla d’or en aquesta mateixa prova en els Mundials de 2019, resultat que no pocs van atribuir a problema estomacals de la nord-americana, que dos dies després va renunciar a la final dels 1.500.