El trasllat de la Unió Esportiva Llagostera al Municipal de l’Estartit potser no serà tan immediat com semblava. El procés es refreda, s’encalla. Molta paperassa, veus contràries que diuen la seva i un calendari que no dona treva. El club, conscient que el proper 4 o 5 de setembre rebrà l’Atlético Sanluqueño i ha de saber en quin camp jugarà, ha decidit buscar alternatives per curar-se en salut. Durant el dia d’avui es pronunciarà, o almenys aquesta és la intenció, explicant quin serà l’escenari d’aquesta temporada. A la tarda, durant la roda de premsa de Pitu Comadevall, se’n donarien més detalls.

La setmana passada, cinc partits de l’Ajuntament de Torroella van presentar al·legacions a la concessió del camp de l’Estartit al Llagostera per part de l’Entitat Municipal Descentralitzada. A això se li han de sumar les reformes que necessita la instal·lació per adaptar-se a les exigències de la categoria, la nova Primera RFEF. Entrebancs que frenen un canvi d’aires que pot ser que no sigui imminent. El Llagostera, que es pronunciarà al respecte per explicar quina és la situació, té d’altres opcions al damunt de la taula. Almenys de caràcter immediat. Una d’elles pot ser marxar a Palamós, encara que no hi ha res tancat. Un estadi que acollirà diumenge (20.15 hores) un amistós contra el Girona, partit que podria acollir fins a dos milers i mig d’espectadors. Les entrades ja estan a la venda a 10 i 20 euros.