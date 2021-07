Un gol de penal de l’extrem Aleix Gómez amb el rellotge ja a zero va permetre a la selecció espanyola d’handbol dirigida pel sarrianenc Jordi Ribera fer un pas de gegant cap als quarts de final del torneig olímpic, després de sumar la seva segona victòria consecutiva a Tòquio en imposar-se per 28-27 a Noruega. Però si el joveníssim Aleix Gómez, a qui no li va tremolar el pols en el moment decisiu i va resoldre amb un llançament de qualitat, va ser l’executor final del gol del triomf espanyol, als responsables de la victòria cal buscar-los en el porter Rodrigo Corrales i, sobretot, en Adrià Figueras.

El pivot, que ja va tenir una destacada actuació en la primera jornada contra Alemanya, va dibuixar davant el conjunt nòrdic la seva millor actuació amb la selecció espanyola des que va arribar a finals del 2016 a formar part de l’equip nacional. De fet, Figueras no només va tancar el duel amb uns espectaculars deu gols, després de fallar tan sols un llançament en tot el partit, sinó que a més va forçar el definitiu penal que va propiciar la victòria de l’equip espanyol dirigit pel gironí Jordi Ribera. «No sé molt bé com m’han passat aquella pilota final, però sabia que l’havia d’agafar i marcar gol o forçar penal», va dir Figueres, una solució constant per resoldre els nombrosos problemes que va trobar la selecció durant els 60 minuts, després del partit.