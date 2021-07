Simone Biles és humana, encara que n’hi hagi que no ho vulguin veure així. La gimnasta nord-americana va patir una autèntica davallada. Es va retirar de la competició per equips de gimnàstica dels Jocs Olímpics de Tòquio i va assegurar que ja no confia tant en les seves possibilitats. «Després de l’actuació que he fet he tingut clar que no volia continuar. He de centrar-me en la meva salut mental. Crec que precisament això, la salut mental, està molt més present en l’esport a dia d’avui», va declarar Biles davant els mitjans. I va continuar: «Hem de protegir la nostra ment i també el nostre cos, i no limitar-nos a fer el que el món vol que fem».

«Ja no confio tant en mi mateix. Potser és perquè m’estic fent gran. No ho sé. Hi va haver uns dies en què tot el món tuitava sobre mi i sentia el pes del món a les meves espatlles. Només som atletes. Al cap i a la fi som persones i a vegades cal fer un pas enrere», va afegir en el seu discurs. «No volia sortir i fer alguna cosa estúpida i sortir lesionada. Crec que el fet que molts atletes parlin ha estat de gran ajuda. Això és tan gran... Estem parlant dels Jocs Olímpics». La veritat és que no volem que ens treguin d’allà en llitera», deia. Una estona abans, Biles s’havia retirat de la final olímpica per equips després de fer només el primer exercici, el de salt. No se’n va sortir. Va fallar i va obtenir la pitjor puntuació de la seva selecció amb 13,766. La vigent campiona olímpica va decidir llavors abandonar l’escenari amb el metge de l’equip i no va tornar fins al cap d’uns minuts.

A les asimètriques havia de ser titular, però va ser substituïda per Jordan Chiles. Poc després es va anunciar que no disputaria el que quedava de la final i van començar a circular tota mena de rumors. El seu equip va acabar guanyant la medalla de plata, per darrere de Rússia i per davant de Gran Bretanya. Dilluns, el dia abans de la final per equips, Biles havia escrit a les xarxes socials el següent: «No ha sigut un dia fàcil ni el meu millor dia, però ho he superat. Realment sento que tinc el pes del món a les meves espatlles a vegades». I va afegir: «Sé que m’ho trec que sobre i faig que sembli que tota aquesta pressió no m’afecta, però, maleïda sigui, de vegades és molt díficil! Els Jocs Olímpics no són pas cap broma. Però estic feliç que la meva família hagi pogut estar amb mi de manera virtual. Ells signifiquen molt per a mi». Ara caldrà veure com Biles encara el que queda dels Jocs.