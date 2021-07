Èric Callís coneix molt bé el Municipal d’Olot. Com a jugador i com a entrenador de les categories inferiors, se l’ha vist sovint a les graderies animant l’equip. Ara, en ple any del centenari, ha passat a formar part de la primera plantilla. «És un gran any per venir aquí. Tornarem a portar el club on es mereix», deia ahir en la seva presentació. Torna a casa després d’una etapa de sis anys al futbol base del Girona on va lluir el braçalet de capità del cadet i el juvenil. També va destacar fent gala d’un bon joc els últims dos anys a Divisió d’Honor. Després d’acabar l’etapa formativa, ell mateix assegurava que no podia rebutjar la trucada de l’Olot: «Ho considero casa meva. No vaig tenir cap dubte. Era el moment de tornar. Tenia ganes de fer-ho. Han sortit altres ofertes, però per projecte esportiu la millor opció era aquesta», explicava.

Nascut a la Vall de Bianya, Callís és un lateral dret ràpid i potent amb recorregut que també es pot adaptar al carril. Aquesta serà la primera temporada sent sènior. El lateral ja s’ha exercitat amb la resta del grup. «A poc a poc s’ha fet un gran equip. Creiem que ho tirarem endavant», afegia.