La millor temporada de la gironina Paula Badosa en el circuit professional de tennis també té la seva versió olímpica: ahir es va classificar per als quarts de final dels Jocs de Tòquio amb una clara victòria sobre l’argentina Nadia Podoroski (6-2 i 6-3). Va ser l’actuació més còmoda per a Badosa des que va arribar al Japó, on primer va haver d’eliminar la francesa Kristina Mladenovic en un partit que es va allargar fins als tres sets, abans de desfer-se, dilluns, de la polonesa Iga Swiatek, sisena cap de sèrie, per 6-3 i 7-6. En el duel d’ahir de vuitens va ser superior en tot a Podoroska, nou punts per darrere a la classificació WTA. La de Begur no va permetre que li trenquessin el servei en tot el set inicial i només va encaixar un break en el segon, que va compensar per partida doble.

També va avançar ronda Garbiñe Muguruza, setena cap de sèrie del torneig olímpic, que va atrapar els quarts de final després de superar la belga Alison van Uytvanck per 6-4 i 6-1. Ho va fer minuts després que es produís la sorpresa de la jornada. La japonesa Naomi Osaka, número dos del món i clara favorita per guanyar l’or a casa, havia caigut una estona abans per la txeca Marketa Vondrousova. Precisament, el proper obstacle de Badosa amb les semifinals a l’horitzó. Aquesta temporada ja s’han vist les cares amb victòria de la gironina al torneig de Roland Garros per 6-4, 3-6 i 6-2.

La creu, en dobles

Les bones notícies en el quadre individual no van ser-ho tant quan van arribar els partits de dobles. La representació espanyola es va quedar sense cap de les seves parelles. Paula Badosa, acompanyada de Sara Sorribes, van perdre el seu partit dels vuitens de final. Tres quarts del mateix del que els va passar a Garbiñe Muguruza i Carla Suárez.

La jornada no va poder ser completa per a la gironina. Al costat de Sorribes, van perdre contra les primeres cap de sèrie del torneig, les txeques Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova. Després d’un primer set sense color (6-2), el matx es va igualar amb el 5-7 posterior. En el desempat, la sort no va estar del seu costat i les favorites van acabar imposant el seu millor encert en els cops decisius: 10-5. De la seva banda, Muguruza i Suárez van perdre contra les suïsses Belinda Bencic i Viktorija Golubic en un desenllaç, si fa no fa, força similar perquè també es va haver d’arribar al desempat. El 3-6 inicial es va poder capgirar, i de quina manera, amb el 6-1 del segon set. Al tram decisiu, no hi va haver manera: 11-9.