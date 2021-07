«És llei de vida», com bé deia ahir Oriol Alsina. El saltenc Pitu Comadevall va fer oficial ahir el punt i final a la seva carrera com a futbolista en un emotiu acte de comiat al Municipal de Llagostera, que va comptar amb la presència de familiars, amics, companys, afició i els màxims dirigents de l’entitat blaugrana. Per a la presidenta, Isabel Tarragó, va ser «un comiat entre cometes perquè el seguirem tenint vinculat al Llagostera però no gaudint des de dins el camp». Pitu Comadevall obre una nova etapa com a director institucional i coordinador del futbol 7 del club blaugrana, després de 32 anys en actiu als terrenys de joc. Tenint en compte que el seu desig sempre ha estat retirar-se al damunt de la gespa i, que no va poder participar en l’últim partit de l’ascens a la Primera RFEF contra l’Hércules, el migcampista s’acomiadarà de veritat en l’amistós davant el Barça B que es disputarà el 21 d’agost al Nou Estadi de Palamós. Serà llavors quan pengi definitivament les botes i pugui ser homenatjat com cal.

«És un moment difícil, però estic tranquil i feliç perquè sé que en tot moment he donat el millor de mi amb els valors que van ensenyar-me els pares: esforç, respecte i humilitat», va assegurar Pitu Comadevall. El futbolista va iniciar-se al Vilobí i tot seguit va fer el salt al planter del Barça, que va cedir-lo al Girona l’any de l’ascens a Segona B (2007). També ha passat pel Las Palmas, Gavà, Badalona i l’Hospitalet abans d’aterrar al Llagostera, d’on ja no ha sortit més excepte una breu experiència a la Superlliga índia. En total, han estat nou temporades al club blaugrana en les quals s’ha convertit en tota una institució. «És un jugador exemplar que ha deixat empremta tant a dins com a fora del camp», afirmava Alsina.

El compromís de Pitu Comadevall amb el Llagostera ha estat de tanta magnitud que s’ha convertit en el segon futbolista amb més partits al club (180) per derrere d’Aimar Moratalla. Una greu lesió al genoll va obligar-lo a passar-se tot un exercici en blanc, però el saltenc sempre va tenir clar que s’acomiadaria del futbol als terrenys de joc: «Van ser moltes operacions i molts problemes. Tot i així, sempre vaig dir que volia retirar-me jugant i no en un quiròfan. M’ha costat tornar a agafar el ritme, però ho he aconseguit. Soc sincer amb mi mateix i sé que és el moment ideal per deixar de jugar. Tot té un principi i un final. Aquest és el meu. Deixar el futbol després d’un ascens és una sensació increïble».

Deixa el futbol, però no està disposat a trencar el vincle que l’uneix amb el Llagostera. A partir d’aquesta temporada es dedicarà a l’àrea institucional i a la coordinació del futbol 7: «Afronto aquesta nova etapa amb molta il·lusió. Hauré d’aprendre coses noves i em motiva. Tenia clar que volia seguir lligat al món del futbol i aquesta és la millor manera. Seguiré donant suport a l’equip i l’aniré a veure als partits. A més, m’agrada la mainada i intentaré aportar els meus coneixements als nanos que comencen».