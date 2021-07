La selecció espanyola femenina d’handbol va entrar de nou en la lluita per accedir als quarts de final dels Jocs de Tòquio en imposar-se ahir a França (25-28), la vigent subcampiona olímpica, a còpia d’un magnífic treball defensiu. Si la imatge contra Suècia de la primera jornada va deixar més dubtes que cap altra cosa, l’actuació d’ahir de les de Carlos Viver permet a l’equip somiar amb tot.

El canvi radical s’explica per la millora defensiva d’un conjunt que, per moments, va recordar a la selecció que es va proclamar subcampiona del món fa dos anys, precisament al Japó. L’excel·lent actuació al darrere va trobar el seu complement en atac amb la tasca de la lateral Almudena Rodríguez, autora de cinc gols, qui amb les seves penetracions i els seus llançaments va liderar l’ofensiva d’Espanya al primer temps. Va comptar amb l’ajuda d’Alexandrina Barbosa, que encara no està al cent per cent per una lesió al genoll, però que ofereix de nou guspires de qualitat. Com, per exemple, la pilota que va robar per situar l’equip amb un avantatge de cinc gols (18-23) a manca de deu minuts. Va reaccionar França, que va vendre molt cara la seva pell, però no hi va haver remuntada.