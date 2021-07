La selecció espanyola masculina d'handbol, dirigida pel gironí Jordi Ribera, ha guanyat aquest dimecres al Brasil (25-32) per a ficar-se de manera matemàtica en els quarts de final dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on en fase de grups no coneixen encara la derrota.

Els 'Hispans' venien de guanyar amb un cert patiment a Alemanya i Noruega, tots dos duels per un ajustat 28-27, i davant la Brasil que va dirigir anteriorment Jordi Ribera han hagut de remar per finalment emportar-se la victòria.

Un partit en el qual Espanya ha començat fluixa enrere, però ha trobat la fermesa defensiva que sol atresorar, amb un gran Pérez de Vargas a la porteria i, en atac, la màgia va aflorar a temps de posar una renda màxima de fins a 8 gols i obtenir llum verda cap als quarts de final, en l'equador de la ronda preliminar.