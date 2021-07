Isabel Tarragó i Oriol Alsina per fi poden respirar tranquils. Després de mesos d’«incertesa», sense saber on jugaria el Llagostera aquesta temporada -amb la necessitat afegida de disposar d’unes bones instal·lacions que s’adaptin a la normativa que exigeix la RFEF per l’ascens de categoria-, els màxims dirigents del club blaugrana resolen l’assumpte de l’estadi gràcies a les «facilitats» que els ha posat l’Ajuntament de Palamós per tornar al Nou Estadi.

El primer equip ja va fer-ne ús durant tres temporades consecutives (del 2014 al 2017), coincidint amb l’ascens a Segona A, on es va estar dos exercicis, i un curs a Segona B. D’aquesta manera, es frustra l’intent de traslladar-se a l’Estartit, que va sorgir perquè el primer equip no tenia cabuda al Municipal de Llagostera, per «motius polítics». El futbol base, això sí, continuarà a Llagostera, tot i que el club intentarà «disposar d’un camp alternatiu pels problemes d’espai».

«A Palamós ens ho han posat molt fàcil des del primer moment. Tenen el record de quan competíem a Segona A i com vam aguantar a Segona B, tant ells com nosaltres estem encantats de tornar a compartir espai», va assegurar la presidenta, Isabel Tarragó. El Llagostera va deixar clar que «la nostra intenció era anar a l’Estartit, però els problemes polítics ens ho han impedit». A més, també va recordar que aquesta opció es va contemplar després de «parlar amb l’Ajuntament de Llagostera i veure que no era possible seguir aquí per les millores que caldria fer a l’estadi». «S’haurien pogut arreglar els llums i la resta, però al final ens hem hagut de moure», va afegir. Tot i que l’entitat blaugrana ha viscut «setmanes complicades per no saber on seríem», Tarragó va destacar que «esportivament el Nou Estadi de Palamós és el millor lloc possible i competirem com ho vam fer a Segona».

Problemes d’espai a Llagostera

El conveni amb l’Ajuntament de Palamós, que es farà oficial en les properes setmanes, estableix que el primer equip del Llagostera, que competeix a la Primera RFEF, podrà utilitzar les instal·lacions per realitzar un o dos entrenaments setmanals i el corresponent partit de Lliga, a més de les altres competicions en les quals pugui participar-hi l’equip d’Oriol Alsina. En aquest sentit, s’aplicarà a l’entitat la taxa estipulada a les Ordenances fiscals. D’altra banda, les categories inferiors del club blaugrana continuaran al Municipal de Llagostera, on la logística és complicada per manca d’espai. «Entrenar bé amb un espai tan reduït és complicat per als nanos», comentava Alsina. En aquest sentit, el Llagostera «deixa les portes obertes al trasllat a l’Estartit per a la pròxima temporada per com de bé ens han tractat».

De moment, el Llagostera anirà «fent el que puguem». «Per nosaltres és important sentir que estem a casa i Palamós ens ho ha demostrat així», va dir el tècnic. Ara que ja està clar on jugarà el primer equip, el Llagostera donarà tret de sortida avui a la campanya d’abonats. Respecte al canvi de nom del club per Costa Brava, es manté aturat fins a nova ordre.