El Govern ha decidit prohibir l’entrada de públic al Trofeu Joan Gamper, previst per al pròxim 8 d’agost i que ha d’enfrontar els equips femenins i masculins de Barça i Juventus. En principi, estava prevista la presència d’un 20 per cent de l’aforament; és a dir, unes 20.000 persones. El club català suspenia la compra d’entrades. D’altra banda, Ronald Koeman va donar la llista de convocats per al viatge a Alemanya, amb Busquets, Alba i Braithwaite com a novetats, per jugar-hi dos amistosos.