El GEiEG ja té nou entrenador per a la temporada 2021/22. Es tracta de Bernat Vivolas, fins ara segon entrenador de l’home que deixa lliure la banqueta, Joan Pau Torralba. Vivolas, que va ser una de les peces del cos tècnic d’Èric Surís campió de Lliga amb l’Spar Girona el curs 2018/19, el del títol de Lliga, ha estat l’assistent de Torralba les dues darreres temporades. Aquesta serà la vuitena temporada consecutiva al club de Vivolas, que ha treballat d’ajudant i d’entrenador en diferents categories i edat.

«El primer objectiu del curs serà integrar les diferents peces que formen l’equip, perquè hi ha un canvi important, com és el de l’entrenador, i caldrà gestionar també les jugadores que ja teníem amb les que han arribat i les que anunciarem durant les pròximes setmanes», confessa Vivolas, el fitxatge del qual confirma que la filosofia grupista es manté: com més integrants del primer equip siguin persones formades al GEiEG, millor. «També farem entrar en dinàmica d’equip a algunes jugadores júniors i del Sènior B, que competirà a Primera Catalana. Haurem de barrejar-ho tot, treballar de valent i aconseguir que tothom remi en la mateixa direcció. L’objectiu final és competir contra qualsevol equip de la categoria. I ser un mirall per les jugadores de la base, que es puguin sentir identificades i representades, que se’l sentin seu i que per elles el primer equip del GEiEG també sigui un orgull».