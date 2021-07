La gimnasta nord-americana Simone Biles no disputarà la final individual dels Jocs Olímpics de Tòquio, en la qual havia de defensar el títol, amb l’objectiu de «centrar-se en la seva salut mental». La federació nord-americana, US Gymnastics, va anunciar la seva baixa en la prèvia de la disputa del concurs complet i un dia després que Biles es retirés de la final per equips. «Després d’una posterior avaluació mèdica, Simone es retira de la final del concurs complet dels Jocs de Tòquio per centrar-se en la seva salut mental».

«Continuarà sent avaluada diàriament per determinar si participa o no en les competicions individuals de la setmana que ve», afegeix el mateix organisme en el seu escrit, en referència a les finals per aparells que començaran el dia 1. Jade Carey entrarà en el seu lloc en el concurs complet; va aconseguir en la ronda classificatòria la novena millor nota, però la norma que impedeix participar a una final a més de dos gimnastes per país la va deixar fora.

«Donem suport de tot cor la decisió de Simone i aplaudim la seva valentia al donar prioritat al seu benestar. El seu coratge ens ensenya, una vegada més, per què és un referent per a tants», conclou la nota federativa.

Biles, guanyadora a Rio 2016 de cinc medalles olímpiques, es va retirar de la final per equips de dimarts després de fer només l’exercici de salt, en què va obtenir una puntuació baixa.

Després de la competició, en la qual Estats Units va guanyar la medalla de plata per darrere de Rússia -primera derrota de l’equip nord-americà des del 2010-, Biles va admetre que se sentia pressionada, va recordar que els esportistes són persones i que cal vetllar per la seva salut mental i va assenyalar que no havia pogut fer el salt que tenia preparat causa del seu estat emocional.

La final del concurs complet reuneix les 24 millors gimnastes en els quatre aparells. La baixa de Biles deixa a la brasilera Rebeca Andrade, la nord-americana Sunisa Lee i la russa Angelina Melnikova com a favorites al títol. Van ser, per darrere de la texana, les millors a la ronda prèvia. A part d’aquesta, Biles també està classificada per a les quatre finals de salt i barres asimètriques, el dia 1, terra el dia 2, i barra el dia 3 d’agost.