El centenari no se celebra cada dia. L’Olot, que fa temps que treballa per estar a l’altura d’un any tan especial, presenta aquesta tarda el logo i el cartell del centenari. Amb cura, cuidant els detalls, com ha fet sempre. A les 19.30 h, a la sala d’actes El Torín, el president de l’Olot, Joan Agustí, de bracet amb l’alcalde de la ciutat, Pep Berga, de socis, jugadors històrics i alguns dels integrants de la primera plantilla actual, donaran a conèixer dos dels símbols que acompanyaran el club de la Garrotxa en una temporada que recordaran tota la vida. El president de la Comissió del Centenari, Carles Llorens, explica que «estem molt satisfets i feliços de com estan anant les coses, tot i que vam donar el tret de sortida al centenari l’1 de febrer del 2020 i, a causa de la pandèmia, no hem pogut seguir tots els plans establerts».

Els secrets millor guardats

Sobre l’acte d’aquesta tarda, Llorens no revela gaires secrets. Tant el logo com el cartell, com no pot ser d’una altra manera, seran sorpresa. Això sí, deixa anar algun detall: «El logo s’ha encarregat a la mateixa persona que va dissenyar l’actualització del nou escut de l’Olot, el dissenyador Jordi Vayreda». Del cartell, Llorens va assegurar que «vam tenir un gran debat dins la Comissió, perquè és molt important, marca l’estètica i el missatge que volem traslladar». Després d’analitzar diferents cartells, com el del 75è aniversari i el del centenari del Barça, i descartada l’opció d’encarregar-lo a cap artista local, la Comissió del centenari va decidir apostar per Integra, una entitat que ja treballa amb l’Olot i que es dedica a gestionar ensenyament i suport amb nens i nenes amb disminucions psíquiques. «Tenim clar que Olot és un territori amb una especial sensibilitat per l’art, preteníem fer un cartell que impactés. Integra ens va presentar una proposta feta pels nens i nenes i que el dissenyador Pere Gelis s’ha encarregat de polir. Ha quedat molt bonic i creiem que l’hem encertat. A més, seguim la línia de proximitat i solidaritat per la qual camina el club en els últims anys», confessa Llorens.

El nom del club, a debat

Durant l’any del centenari, l’Olot posarà sobre la taula el debat sobre el seu actual nom, com va avançar Llorens: «El primer partit de la història del club, data del 31 d’octubre del 1921. La idea era arribar-hi amb un debat fet, amb col·loquis i converses on parléssim de la història i si era convenient canviar el nom del club. Nosaltres hi hem parlat molt, sobre això, perquè el nom actual de UE Olot es va posar després de la guerra, l’any 1939, i abans el club es deia Olot FC. Ens queda pendent per dur-ho a terme durant l’any del centenari». Un cop es facin aquestes jornades, l’Olot planeja fer un referèndum perquè la veu dels socis sigui la que decideixi. Una idea interessant que servirà per unir, encara més, club i afició. Un vincle fort que està a punt de complir cent anys. I no seria gens estrany que algun dia en complís cent més.