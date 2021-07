La tennista de Begur Paula Badosa es va retirar del torneig de tennis dels Jocs de Tòquio 2020 afectada per un cop de calor i després de perdre el primer set del seu partit de quarts de final que l’enfrontava a la txeca Marketa Vondrousova (6-3). En acabar el joc, mentre descansava a la cadira en el canvi de pista, Badosa es va sentir indisposada i va demanar assistència mèdica. Diversos assistents li van posar bosses de gel al coll, però la jugadora catalana, amb el cap recolzat a les mans, no va aconseguir refer-se i va decidir abandonar. La seva rival es va apropar a abraçar-la. Uns minuts després Badosa va ser treta de la pista en cadira de rodes, amb una tovallola sobre el cap.

Hores més tard va reconèixer que sentia haver hagut de donar per acabada la seva participació d’aquesta manera. «Sento molt haver hagut d’acabar el torneig així. Eren els meus primers Jocs Olímpics amb Espanya i tenia una gran il·lusió representant el meu país», va publicar a les seves xarxes socials. «Vaig sentir tot el vostre suport darrere i volia tornar-vos un gran resultat. Ho espero poder fer aviat. Gràcies a tots!», va apuntar la tennista de Begur, que tampoc podrà participar en el torneig mixt juntament amb Pablo Carreño.

Bon inici insuficient

Fins al moment de la retirada, Badosa havia sigut la primera a obtenir un trencament de servei, en el quart joc (3-1). Però la txeca va reaccionar de manera immediata i no només va recuperar aquell break, sinó que en va anotar un parell més que li van donar el primer set. Vondrousova, responsable a vuitens de l’eliminació de la japonesa Naomi Osaka, segona cap de sèrie, va frenar amb paral·lels i creuats a la cantonada qualsevol intent de Badosa. Amb 4-3 va malgastar tres boles de break per igualar de nou el partit. L’únic duel previ entre les dues estava fresc en la seva memòria: aquest mateix any, a vuitens de Roland Garros, Badosa es va imposar per 6-4, 3-6 i 6-2. La pròxima rival de Vondrousova, a semifinals, serà la ucraïnesa Elina Svitolina, que va derrotar a quarts a la italiana Camula Giorgi per 6-4 i 6-4. La sort tampoc va caure del costat de Garbiñe Muguruza, que va perdre el seu partit de quarts quedant-se sense opcions de medalla. Va perdre amb Elena Rybakina per 7-5 i 6-1.