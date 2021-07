Cop d'autoritat per a la selecció espanyola de bàsquet femení, que ha derrotat Sèrbia per 85-70, fent un pas de gegant per al seu accés a quarts de final de la competició. En un partit en què l'Spar Girona hi ha estat vinculat emocionalment per la participació de Laia Palau i Sonja Vasic, Ouviña i Cazorla han sigut determinants per canviar el partit al tercer quart. La selecció sèrbia, amb un bon parcial, va estar a punt d'escapar-se en el marcador, però Espanya va reaccionar bé i va saber capgirar l'electrònic. Alba Torrents ha sigut la màxima anotadora, amb 24 punts.