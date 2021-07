L’olotí Blai Mallarach, amb un parell de gols, va contribuir a la golejada de la selecció espanyola masculina de waterpolo, que va consolidar el seu lideratge en el grup B del torneig olímpic en aconseguir, davant Kazakhstan per 16-4, la seva tercera victòria en els mateixos partits. Després de vèncer Sèrbia (13-12) i Montenegro (8-6), els homes de David Martín, actuals subcampions del món i d’Europa, van aconseguir una còmoda victòria sobre el cuer, posant en acció jugadors que havien tingut menys minuts.

El partit no va tenir història, va ser massa fàcil per a Espanya. Els gols van anar caient del costat espanyol de manera implacable (3-0 al primer quart i 6-0 al descans). Només a mitjans del tercer quart el seu rival va aconseguir batre per primera vegada la porteria espanyola, mitjançant Markovic. L’equip, que va tenir en Granados el seu màxim golejador del partit, amb 5 gols de 7 llançaments, completarà la seva trajectòria en el grup B de la ronda preliminar aquest dissabte contra Austràlia i el dilluns 2 d’agost davant Croàcia.