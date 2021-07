Espanya es va classificar ahir pels quarts de final dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 en imposar-se a Argentina per 81-71 en la reedició de la final del Mundial 2019, aquest cop en terreny olímpic, resultat que apropa a l’abisme a l’equip sud-americà, ja només amb opció de ser una de les dues millors terceres. El base del Masnou Ricky Rubio (26 punts, 5 rebots i assistències) va sufocar un inici trepidant al ritme dels argentins Nico Laprovittola (27 punts i 4 assistències) i Facundo Campazzo (10 i 3), dominats després per la defensa espanyola, capaç de forçar 24 pèrdues al seu rival i generar un atac coral, amb 10 punts de Sergio Llull, 9 punts amb 8 rebots de Pau Gasol, 9 de Víctor Claver i 8 de Willy Hernangómez.

Espanya i Argentina tornaven a trobar-se, altre cop a terres asiàtiques. I ho feien en un escenari d’excepció, el Super Arena de Saitama, on ambdues nacions es van enfrontar en un duel èpic per les semifinals d’un altre campionat del món, el del 2006, que també va caure del costat espanyol. El duel tenia tots els ingredients per la tensió des del primer moment: els precedents històrics, la urgència d’Argentina després de caure en la primera jornada davant Eslovènia, i al mateix temps una situació similar d’Espanya, amb la idea d’assegurar-se els quarts de final abans de creuar-se amb Luka Doncic i els seus, un equip espanyol sense Arostegui, per problemes en un turmell. I en aquell debat, Argentina va sortir amb un punt més d’intensitat. Com a prova la manera com els jugadors argentins van celebrar com un triple un camp enrere de Marc Gasol. Plovien triples sobre Saitama, amb magnífic encert tan espanyol (4 de 6) com argentí (3 de 6) en els primers minuts. Ricky Rubio, amb dos triples, va donar una marxa més a Espanya (16-15, min.8), però Argentina va dominar el primer quart (20-25).

Al descans, Rudy Fernández i Willy Hernangómez donaven l’avantatge a Espanya, estabilitzada al tercer quart (52-45, min.25). De fet, va marxar de 14 (61-47, min. 29) i un triple de Claver ho va deixar tot fet (72-56, min. 35). Argentina va retallar el que va poder i ara està obligada a guanyar al Japó, mentre que Espanya es disputarà el primer lloc del grup contra Eslovènia el diumenge.