Dia de presentacions ahir a Olot. No pas de jugadors, sinó per dibuixar els fonaments dels actes de celebració del seu centenari. El primer, una exposició sobre el club, que s’inaugurarà el 4 de setembre coincidint amb les Festes del Tura. Setmanes més tard, es presentarà un documental i es publicarà un àlbum de cromos de jugadors i imatges icòniques dels 100 anys de l’Olot. Ja a l’abril, serà el torn per al llibre del centenari. Per acabar, també es manté el referèndum sobre el nom del club, que inclou un cicle de conferències. L’organització del centenari no descarta programar algun acte més durant l’any.

També es va presentar la iconografia que emmarca l’efemèride: un cartell que representa plenament els valors socials de l’Olot ja que ha estat obra d’usuaris d’Integra i repassat pel dissenyador gràfic Pere Gelis; i, finalment, el logotip del centenari dissenyat per Jordi Vayreda.

Finalment, es va engegar la campanya de socis. Sota el lema «Seguim 100 de l’Olot», es busca rejovenir la massa social del club.