Amb urpes, dents i ganivet afrontarà -són les seves paraules- Ana Peleteiro la final olímpica de triple salt que es disputa demà, després d’aconseguir a la ronda classificatòria la millor marca espanyola de la història a l’aire lliure: 14,62 metres. L’espanyol serà l’idioma predominant en la baralla per les medalles, perquè al costat de la gallega es van classificar la campiona del món, la seva companya d’entrenaments veneçolana Yulimar Rojas, que va saltar 14,77 a la primera, i la colombiana Caterine Ibargüen, actual campiona olímpica, que va atrapar els 14,37 a la tercera.

Peleteiro va necessitar dos intents. La plusmarquista espanyola (14,73) i campiona d’Europa de pista coberta a Glasgow 2019, estava «ansiosa per competir» en els seus primers Jocs. Integrant del grup de treball del cubà Iván Pedroso a Guadalajara, Peleteiro es va presentar a la capital asiàtica després de guanyar el campionat d’Espanya amb un salt de 14,61 metres, llavors el seu millor registre a l’aire lliure i desè a la llista mundial. D’altra banda, l’aragonès Carlos Mayo, campió d’Espanya de 5.000 m, va obtenir un digne tretzè lloc en l’única final del primer dia, la de 10.000 m, amb un temps de 28:04,71 després d’aferrar-se al grup fins que, quan faltaven quatre voltes, va quedar tallat. El gran protagonista va ser Selemón Barega, que va refutar la tàctica d’equip posada en pràctica pels ugandesos en la final i amb un atac sostingut durant l’últim gir va donar a Etiòpia el primer or de l’atletisme en els Jocs de Tòquio 2020, relegant els favorits Cheptegei i Kiplimo als altres dos llocs del podi. També el quartet format per Samuel García, Laura Bueno, Aauri Bokesa i Bernat Erta no es va ficar ni de carambola en la final de relleus mixtos 4x400 amb un temps de 3:13,29 que gairebé li dona una de les places.