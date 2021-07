Leo Messi segueix el seu periple vacacional: Buenos Aires (poca estona), Rosario, Miami, República Dominicana, Barcelona, ara Eivissa en companyia de la família de Luis Suárez i, mentrestant, el club, Joan Laporta, Ferran Reverter i Mateu Alemany continuen fent números, parlant amb els representants de les «vaques sagrades» i, sobretot, complint la petició dels advocats de Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto i Jordi Alba, que van demanar per escrit com els afectarà als seus representats la necessitat d’inscriure de nou a Messi i la necessitat de reduir la massa salarial, diuen, en 200 milions d’euros.

La carta que el Barça va entregar als advocats dels futbolistes més afectats pel descompte no planteja, en cap moment, una rebaixa salarial. Com que cap de les dues parts vol arribar als tribunals (on, possiblement, un jutge donaria la raó al club: algú que ingressa 600 milions d’euros a l’any no pot pagar contractes per 700), és evident que el que proposa el Barça és una doble o triple fórmula: us paguem ara, cada any, el 60% del vostre contracte, i l’altre 40% de cada any us el paguem allargant el vostre contracte dos o tres anys més, és a dir, el que s’ha denominat pagament diferit. Pel que sembla, aquesta fórmula ja va ser la que va sorgir com a proposta o solució en les reunions amb la Gestora. Busquets, que té contracte fins al 2023, no veuria amb mals ulls aquesta fórmula, perquè la seva intenció és marxar als Estats Units; Piqué ja li va donar el seu vistiplau; Sergi Roberto, al qual només li queda un any més, no sembla posar dificultats, com tampoc en posa Alba.