Amb el canvi de nom, escut i estadi el Costa Brava no ha tingut suficient. Des del club s'ha anunciat la incorporació d'un home que coneix les seves entranyes a la perfecció. Es tracta del bescanoní Albert Jorquera que farà les tasques d'assistent tècnic en comptes de les d'entrenador de porters com va realitzar la temporada 2014-2015 quan l'equip es trobava a Segona Divisió, i jugava, precissament a Palamós com a local.

Amb el seu fitxatge, l'exporter del Girona i Barcelona tanca la seva etapa com a primer entrenador del FC Santa Coloma andorrà amb qui havia quedat eliminat de la segona ronda de la fase prèvia de la nova Conference League contra l'Hibernians escocès.