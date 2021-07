Fa un parell de setmanes que va començar l’aventura de Pau Resta a l’Albacete, i les sensacions són immillorables. Després de set temporades al Girona en les quals va aconseguir destacar al filial d’Àxel Vizuete i entrar en tres convocatòries amb el primer equip, el central de la Tallada d’Empordà va sentir que havia arribat l’hora de volar. Calia aprofitar una oportunitat com aquesta i més encara veient que «un equip d’aquest nivell aposta per tu» amb l’objectiu entre cella i cella de retornar el més aviat possible a Segona. Amb contracte fins al 2024, espera «ajudar, créixer i treballar cada dia per ser millor jugador». De moment, ja va debutar en el primer amistós de pretemporada davant l’Almansa (0-5) i demà pot repetir contra el Tenerife.

«Les primeres sensacions són bones. L’Albacete té un projecte seriós i hi ha molt bon ambient al vestidor. Que un club històric com aquest et vulgui per ajudar a l’equip, ho fa tot més fàcil. Em sento molt còmode tant amb l’equip com amb la ciutat», assegura Resta. El defensa, de 20 anys, farà el salt a la Primera RFEF a les ordres de Rubén de la Barrera i es presenta com una aposta de futur dels manxecs un cop consumat el descens. «Tenia diverses propostes a sobre la taula de la mateixa categoria, fins i tot algun filial. Però l’Albacete em va presentar un projecte amb el que podia ajudar a l’equip i alhora créixer com a jugador», explica.

Després de quedar-se a un pas de l’ascens a la Segona RFEF el curs passat amb el Girona B, Resta ha pujat dues categories de cop: «La Primera RFEF serà molt dura, però treballarem per obtenir els millor resultats possibles». A més a més, confessa que acomiadar-se del club blanc-i-vermell «ja estava decidit» abans que acabés la temporada. «Marxar era necessari per seguir creixent i l’Albacete va mostrar més interès que no pas el Girona. S’ha d’anar on et volen realment. Tornar? Girona és casa meva», afegeix. L’objectiu prioritari era progressar com a futbolista, encara que impliqués marxar lluny de terres gironines.

El «cop dur» amb el Girona B

La derrota contra el Cerdanyola en la semifinal del play-off d’ascens va desencadenar un abans i un després al filial blanc-i-vermell, amb l’agreujant del no-ascens del primer equip davant el Rayo que va implicar més retallades. «Va ser un cop dur per tots, tot i que no crec que fos el motiu perquè l’equip quedés dissolt», diu sobre el fet que la majoria de jugadors de la plantilla s’hagin buscat nous destins per aquesta temporada. «Són coses que passen, en el futbol no sempre guanya el millor equip. Segur que ho tornaran a intentar l’any que ve», afegeix.

Resta ha sigut dels afortunats que han compartit dia a dia amb el primer equip del Girona: «Sempre és positiu veure jugadors de la base a dalt». El passat exercici va anar convocat a la Copa contra la Gimnástica Segoviana i l’anterior en les dues primeres jornades de Lliga. «És qüestió d’estar concentrat, saber què s’ha de fer i quan ho has de fer i aplicar-ho de la millor manera possible». La competència a la defensa de l’Albacete està garantida.