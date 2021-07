El nom de la UE Llagostera ha passat a la història. El club presidit per Isabel Tarragó ha fet oficial aquest matí el canvi de denominació -ara s'anomenarà UE Costa Brava-, d'estadi -jugaran a Palamós- i d'escut on desapareix els colors blaugranes per incorporar un veler i on hi ha el blau com a protagonista.

Els motius del canvi, que no han deixat a ningú indiferent, són "purament de supervivència", segons l'escrit. A més, i sabedors del passat al poble de Llagostera se n'ha fet referència com que "sempre serà el nostre poble" i "mai oblidarem ni renunciarem als nostres origens a Llagostera". La nova imatge del club entrarà en escena demà en el seu primer amistós de pretemporada contra el Girona.