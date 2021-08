Un gol de bandera de Memphis Depay, un altre de la jove perla austríaca Yusuf Demir i un tercer de Riqui Puig van donar el triomf per 0-3 al Barcelona davant l’Stuttgart en el tercer partit de la pretemporada del conjunt de Ronald Koeman.

Amb un onze bastant rejovenit i davant un rival que presentava baixes importants, el Barça va necessitar 21 minuts per posar-se per davant en el marcador, trencant així amb el tedi general. Una passada llarga del neerlandès Frenkie de Jong la va aprofitar Memphis, que va aixecar la pilota per desfer-se d’Stenzel i batre de primeres el porter Bredlow. L’avantatge es va augmentar un quart després. Una bonica jugada de combinació va passar pels peus de Memphis, que la va cedir a Griezmann, que va posar una passada a l’interior de l’àrea petita perquè Yusuf Demir s’estrenés com a golejador amb la samarreta blaugrana.

L’ensurt el va donar Clément Lenglet a l’inici de la segona part al rebre un fort cop al genoll esquerre en una lluita per la pilota amb Philipp Förster que el va deixar visiblement adolorit en el terreny de joc. Ràpidament Koeman el va substituir per precaució i va donar entrada a l’uruguaià Ronald Araujo, que va debutar en aquesta pretemporada. També van disputar els seus primers minuts els catalans Sergio Busquets i Jordi Alba, que van entrar en el minut 61. Tots tres van tornar als entrenaments aquesta mateixa setmana després de disputar l’Eurocopa i la Copa Amèrica.

El 0-3 final el va posar Riqui Puig al minut 73 després de finalitzar un contracop amb un xut que va impactar al pal esquerre de la porteria i es va passejar per la línia de gol abans de superar-la. L’assistència va ser del francès Griezmann, molt participatiu durant tot el partit. Braithwaite, Umtitit i Collado, amb fitxa del primer equip, no van jugar ni un sol minut.