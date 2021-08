La primera medalla d’or de l’esport espanyol a Tòquio 2020 va arribar de la fossa olímpic. Fátima Gálvez i Alberto Fernández van disparar a l’or en una final per equips mixtos emocionant, intensa, en la qual la cordovesa es va refer d’un mal inici i el madrileny, amb nervis d’acer, va encertar 24 dels seus 25 trets.

Després de quatre dies sense medalles, l’equip de tiradors espanyols va sumar la quarta, la primera d’or, un premi a la feina i la constància superant a la parella de San Marino, Alessandra Perilli i Gian Marco Berti, un petit país que en tres dies ha sumat les dues primeres medalles olímpiques de la seva història, les dues al coll de la tiradora.

A Fàtima Gálvez i Alberto Fernández els Jocs els devia una. Els de Tòquio eren els tercers Jocs Olímpics per a ella, que va fregar la glòria a Rio 2016 quan va ser quarta, un any després d’haver estat campiona de món; i les cambres per a ell, sense possibilitat de mostrar en una final d’un escenari olímpic seus bons resultats en campionats mundials (campió el 2010 i 2018).

Tots dos van veure com els seus concursos individuals a Tòquio 2020 no donaven el resultat esperat. La cordovesa de Baena, que es va aficionar al tir al veure els Jocs de Barcelona 1992, amb cinc anys, va ser catorzena en la seva sèrie classificatòria.

Pel que fa el madrileny el concurs individual havia estat fins i tot més cruel: amb 122 encerts , va passar a la fase eliminatòria, en la qual va quedar fora.

Unir forces era la seva millor carta. En el concurs mixt, en la seva estrena al programa olímpic a Tòquio 2020, van trobar l’anhelada medalla, la quarta de l’esport espanyol en aquests Jocs Olímpics.

Els dos havien tingut bons resultats treballant en equip. Gálvez va ser subcampiona del món en 2018 i Fernández campió aquell mateix any.