El pavelló Barris Nord de Lleida va tornar a vibrar ahir amb el campionat d’Europa de Grups-Xou Grans. I no és per menys quan es té el CPA Olot i el CPA Girona entre els participants. L’edició prometia i va estar a l’alçada. Després de tres anys, i gràcies al seu espectacle Trampa Mortal, les garrotxines van tornar a assaborir la glòria per endur-se cap a les seves terres un guardó que des del 2018 no aconseguien. Les vigents campiones del món, el CPA Girona, també va tancar el certamen amb honor pujant al tercer esgraó del podi amb el seu She. Segon va ser el Show Roller Team italià.

El patinatge artístic i la demarcació de Girona són un binomi, a dia d’avui, inseparables. L’aficionat a aquesta modalitat esportiva ho sap i per això no es vol perdre cap competició on hi estiguin presents. Ahir la capital del Segrià acollia el Campionat d’Europa de Grups Xou Grans on ambdós conjunts de les terres gironines eren els favorits per endur-se el guardó continental. El primer d’actuar va ser el CPA Girona amb el seu espectacle She on van voler expressar l’impossible defuig de la pròpia ombra. Amb una coreografia on va romandre una molt bona tècnica i que captivava des del minut u a l’espectador, les gironines van aconseguir una puntuació que les va servir per acabar en tercera posició. Amb un espectacle, el Trampa Mortal, molt acoblat a la música, les olotines van formar un conjunt on es veia que cada patinadora no actuava per si sola sinó pel bloc. Al final, de la seva posada en escena que, de fet, va ser la darrera que el públic va gaudir, les patinadores del CPA Olot van rebre les notes suficients per tancar la competició en primera posició i revalidar un títol que des del 2018 no aconseguia.

«Ho hem viscut molt intensament. Quan ha acabat l’espectacle he pensat: per fi ha finalitzat aquest patiment», comentava l’entrenadora del CPA Olot, Ester Fàbrega, que va afirmar que «l’espectacle per l’any que ve ja està en procés d’elaboració. Som uns creadors lents i necessitem el nostre temps».