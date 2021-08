El francès Esteban Ocon (Alpine) ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi d'Hongria, l'onzè de l'any. L'alemany Sebastian Vettel (Aston Martin) ha acabat segon i en el qual el séptuple campió del món anglès Lewis Hamilton (Mercedes), que ha estat tercer, ha recuperat, dos mesos després, el lideratge del Mundial de Fórmula 1.

Els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Alpine) han completat una sensacional actuació i han acabat quart i cinquè, respectivament, una carrera en la qual Hamilton li ha pres el lideratge a l'holandès Max Verstappen (Red Bull) -desè aquest diumenge- i en la qual Ocon ha aconseguit la seva primera victòria a Fórmula 1.

El mexicà Sergio Pérez (Red Bull), que s'ha vist embolicat en l'accident inicial, ha hagut d'abandonar una prova en què els dos pilots d'Alpha Tauri, el francès Pierre Gasly -que ha marcat la volta ràpida- i el japonès Yuki Tsunoda, han acabar sisè i setè, respectivament.

El canadenc Nicholas Latifi, vuitè, i l'anglès George Russell, un lloc per darrere, han aconseguit els seus primers punts de la temporada, els primers per a la seva escuderia, Williams, en acabar just per davant de Verstappen.

Després d'acabar dècim, el neerlandès és segon en el campionat, a sis punts dels 192 amb els quals ara lidera Hamilton, en l'última carrera abans de l'aturada estiuenca.