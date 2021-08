La selecció espanyola femenina d’handbol va perdre l’oportunitat de segellar el seu bitllet per als quarts de final dels Jocs de Tòquio i es jugarà la classificació davant Rússia en l’última jornada, després de caure ahir per 29-25 davant Hongria

La derrota va castigar la falta d’encert en el llançament de l’equip espanyol, que des del principi del partit va patir fora mida per resoldre els seus atacs. No és que Espanya no aconseguís fer circular amb fluïdesa la pilota, de fet, les de Carles Viver van fer arribar en avantatge la pilota als seus pivots i extrems, però la falta de punteria les va condemnar.

Unes vegades per errors propis i altres per la bona feina de la portera Blanka Biro, l’equip espanyol no va poder veure porta.