El combinat femení espanyol d’hoquei herba va vèncer ahir les amfitriones, el Japó, per 1-4 i així passar a a quarts de final com a segones només superades per una immaculada Austràlia. Tot i que el partit es va posar coll amunt amb l’1-0, les red stickers van saber donar-li la volta al marcador i vèncer per un marcador contundent. Amb aquest triomf n’enllacen tres per passar a quarts.