La UE Costa Brava i el Girona tenen una cita a Palamós (20.15 h, Esport3), en el primer amistós dels homes d’Oriol Alsina i el tercer per als de Míchel Sánchez. Per als locals serà especial, ja que serà també l’estrena sota la nova nomenclatura. A més, serà el retorn a Palamós, seu de les seves aventures al futbol professional. La vida canvia constantment. El nom de la UE Llagostera ha passat a la història. El club presidit per Isabel Tarragó va fer oficial ahir al matí el canvi de denominació -ara s’anomenarà UE Costa Brava-, d’estadi -jugaran a Palamós- i d’escut on desapareixen els colors blaugranes per incorporar un veler i on hi ha el blau com a protagonista. Els motius del canvi, que no han deixat a ningú indiferent, són «purament de supervivència», segons l’escrit. A més, i sabedors del passat al poble de Llagostera se n’ha fet referència com que «sempre serà el nostre poble» i «mai oblidarem ni renunciarem als nostres orígens a Llagostera».

La nova imatge del club entrarà en escena en el partit contra un Girona, que continuarà rodant-se per al seu debut, d’aquí a 15 dies, a Segona Divisió. Però si amb el nom, la seu i l’escut no n’hi havia prou -també canvia la categoria-, la UE Costa Brava va fer pública la incorporació d’un home que coneix les seves entranyes a la perfecció. Es tracta del bescanoní Albert Jorquera, que deixa el Santa Coloma andorrà i farà les tasques d’assistent tècnic en comptes de les d’entrenador de porters com va realitzar la temporada 2014-2015 quan l’equip es trobava a Segona Divisió, i jugava, precisament a Palamós com a local.