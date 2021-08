El tennista alemany Alexander Zverev es va penjar ahir la medalla d’or en la categoria individual masculina dels Jocs Olímpics de Tòquio, després d’imposar-se al rus Karén Khachánov per dos sets a zero (6-3, 6-1) en una hora i 19 minuts. Zverev va convertir-se en el primer campió olímpic d’Alemanya de tennis gràcies a la seva actuació a la pista. Va mostrar-se ràpid en les reaccions i va saber gestionar les opcions per deixar sense resposta al rus.