«La meva vida és el salt», sol repetir Iván Pedroso, el tècnic de Yulimar Rojas i Ana Peleteiro. Ahir va poder gaudir d’una jornada amb la qual somia qualsevol entrenador. Rojas guanyava l’or, superava el rècord olímpic en el primer salt i establia el topall mundial (15,67 metres) en l’últim, mentre Ana Peleteiro sumava la setena medalla per a Espanya en aquests Jocs, un disputat bronze pel qual va haver de millorar el seu propi rècord nacional en dues ocasions per aconseguir-lo, amb 14,77 metres en el segon salt i 14,87 en el tercer.

«Porto tota la vida somiant amb això», va afirmar la gallega, sense poder contenir les llàgrimes després d’una final molt disputada, excepte per a la veneçolana. «No sabia si seria capaç d’aquest salt. El meu entrenador ha treballat dur i el meu nuvi [Nelson Évora, or olímpic en triple a Pequín-2008] va venir a motivar-me en el cinquè salt, a treure aquesta Ana guerrera, i per fi puc dir que soc medallista olímpica».

Domini aclaparador

El domini de Rojas va resultar aclaparador des del primer intent. La veneçolana va saltar tres vegades per sobre dels 15 metres. La portuguesa Patricia Mamona, segona, va ser l’única rival que va superar aquest mur, un cop i per tan sols un centímetre, la qual cosa li va donar la plata. Peleteiro es va col·locar tercera en el seu segon intent amb 14,77, el primer rècord de la nit per ella.

En la quarta ronda de salts, la jamaicana Shanieka Ricketts es va posar per davant amb 14,84. La gallega va començar llavors a esbufegar i va treure tot el seu geni competitiu. Amb tres centímetres més que la jamaicana en el cinquè salt, tornava una altra vegada a col·locar-se en el podi.

«Posa’l», crida Peleteiro a Yulimar en el buit de l’estadi, entre llàgrimes en saber-se ja bronze, quan la veneçolana trepitja taula en l’últim intent, en la urpada d’anar a per totes, ja tinc l’or a la butxaca. I va la de Caracas i ho fica. Després va venir l’apoteosi: Yulimar Rojas, per fi nova plusmarquista universal, i Ana Peleteiro bronze i dos rècords d’Espanya en 20 minuts, en l’abraçada amb el seu tècnic Iván Pedroso, formant el triangle màgic del triple salt, amb residència a Guadalajara. Espanyola i veneçolana van donar finalment una volta d’honor a la pista, tan còmplices i emocionades que l’estadi va semblar per una vegada ple.

Peleteiro va dir que anava a sortir a pista amb arpa, ganivets i forquilles per aconseguir la medalla i va complir. La gallega va demostrar una vegada més la seva qualitat des que el 2012 va aconseguir ser campiona del món júnior a Barcelona.

Yulimar Rojas va ser sens dubte l’estrella de la jornada, superant fins i tot l’expectació creada entorn de la final d’homes de 100 metres. Rojas portava perseguint el topall mundial d’Inesa Kravets (15.50 metres) des que es va mudar a Espanya per treballar amb Pedroso. Com l’atleta ucraïnesa, la flamant campiona olímpica ha buscat i mutat esportivament per ser millor. La ucraïnesa va aconseguir la medalla de plata en el salt de longitud als Jocs de Barcelona-92, però a continuació va passar a practicar el triple salt, amb evident encert després d’aconseguir un rècord mundial el 1995 i l’or olímpic a Atlanta-96.