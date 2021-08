L’alemany Sebastian Vettel (Aston Martin), que havia acabat segon ahir en el Gran Premi d’Hongria, l’onzè del Mundial de F1, va ser desqualificat per acabar la cursa amb menys d’un litre de combustible en el seu monoplaça. En conseqüència, tots els que es van classificar per darrere d’ell van avançar un lloc i l’espanyol Carlos Sainz (Ferrari) va pujar al podi, com a tercer.

La sanció a Vettel, segon inicialment en la cursa que va guanyar el francès Esteban Ocon, company de l’altre espanyol, Fernando Alonso (Alpine), implica també que el doble campió mundial asturià, que havia estat cinquè, es classifiqués definitivament en la quarta posició. I que el set vegades campió del món l’anglès Lewis Hamilton (Mercedes), que li havia arrabassat el lideratge a l’holandès Max Verstappen (Red Bull), lideri la general del certamen amb vuit punts d’avantatge en lloc de sis (195 per 187).

El tercer lloc de Sainz suposa el quart podi des que competeix en la categoria reina i passa a ser sisè en el Mundial, amb 83 punts, tres més que el seu company d’equip, el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), que ara és setè.

L’últim Gran Premi abans de l’aturada de gairebé un mes va ser entretingut. La pluja d’abans de la sortida ja va llançar una incertesa que va augmentar després del semàfor en verd, amb protagonisme negatiu per Valtteri Bottas. Hamilton va defensar bé la seva primera plaça, però el finès no va sortir bé, no es va poder protegir de Verstappen i va tocar per darrere Lando Norris, que de retruc es va endur el neerlandès, mentre que Lance Stroll feia el mateix amb el Ferrari de Charles Leclerc. L’escandinau i el canadenc van ser sancionats posteriorment amb cinc llocs per Bèlgica, la següent prova.

L’incident va provocar l’aturada de la cursa i una nova sortida, que l’encara líder del campionat va poder afrontar, encara que amb el seu Red Bull seriosament malmès. I la nova sortida va deixar segurament una de les imatges d’aquest Gran Premi i de la temporada. La pista s’havia assecat i tots els pilots van decidir entrar ràpidament per canviar les seves gomes, a excepció de Hamilton, que es va quedar sol a la graella.

L’anglès va haver de corregir aquest error, que acabaria sent decisiu per al futur de la carrera perquè se’n va anar a la cua i va deixar via lliure a Ocon i Vettel, desqualificat al final per irregularitats en el combustible, i la resta per somiar amb un diumenge de glòria. No obstant això, el set vegades campió del món no es va descompondre i va treure el màxim partit al seu Mercedes per iniciar una de les seves remuntades per acabar en una meritòria tercera posició només superat per Ocon i Verstappen, sancionat. Sainz i Alonso van quedar tercer i quart, respectivament.