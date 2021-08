Espanya i el Japó, la selecció amfitriona dels Jocs Olímpics, disputen aquest migdia (13 h, La1) una de les semifinals de futbol. L’altra la jugaran Mèxic i Brasil. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, segurament no podrà comptar ni amb Ceballos ni Mingueza, lesionats, que no participaran en un partit que, en cas de victòria, assegurarà una medalla més a l’expedició. «És el moment de donar-ho tot, però també dins de la tranquil·litat que ja hem aconseguit alguna cosa important, tot i que volem el premi gros. Des del respecte al rival començarem a créixer. Si som nosaltres mateixos, tindrem possibilitats de tirar endavant el partit; i reconeixent la gran vàlua d’un equip japonès, que està extremament motivat», va comentar. La gran figura del Japó és el jugador del Reial Madrid, Take Kubo, l’autèntic líder.