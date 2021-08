En un fil publicat a les seves xarxes socials, el GEiEG va presumir del fet que alguns dels esportistes que s’han entrenat a les seves instal·lacions de Sant Ponç durant els mesos previs als Jocs Olímpics de Tòquio, hagin aconseguit medalla en les seves respectives modalitats de triatló. De fet, alguns d’ells són residents a Girona i socis i sòcies grupistes. La triatleta nord-americana Katie Zaferes va aconseguir la medalla de plata en la prova de relleus i la de bronze individual, mentre que Vincent Luis, va penjar-se la medalla de plata a la disciplina de relleus amb França. Tant Zaferes com Luis són residents a Girona. Per la seva part, Kristian Blummenfelt i Flora Duffy han sigut campions olímpics individuals en categoria masculina i femenina, respectivament. El GEiEG també va recordar que altres participants en els Jocs, però que no han obtingut medalla, també han fet part de la seva preparació per als Jocs a la seu grupista. Motiu d’orgull, sens dubte.