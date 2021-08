La selecció espanyola masculina d'handbol s'ha imposat (33-34) a la de Suècia aquest dimarts a quarts de final dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, gràcies a una reacció pletòrica en els últims minuts que permet als 'Hispans' optar a les medalles.

Els de Jordi Ribera han dominat el primer temps però els suecs han manat després del descans. Gonzalo Pérez de Vargas ha despertat el joc de la doble campiona d'Europa i Espanya ha donat la volta al marcador per a quedar-se un agònic triomf que la cita amb Noruega o Dinamarca a semifinals, a un pas de les medalles.

Els 'Hispans' han tornat a l'estil sofert però guanyador de les primeres jornades i s'han emportat la trobada clau per a buscar ara el podi a Tòquio 2020. Des de la defensa, Espanya ha donat la volta a un partit que anava 29-26 en contra a 15 minuts del final i amb sensacions molt favorables als suecs.

La culpable que Espanya no estigués a Rio 2016 ha posat als de Ribera contra les cordes. En un tancar i obrir d’ulls ha canviat el panorama, amb els gols de Dani Sarmiento, tirant del carro en atac, i sobretot, amb les parades de Pérez de Vargas. El meta ha fet dubtar a les peces importants del rival.

Hampus Wanne, autor de 10 gols, s'ha encallat en mal moment, igual que Niclas Ekberg, qui va sentenciar a Espanya en aquell preolímpic de fa cinc anys. La pressió ha pogut amb Suècia fins i tot des dels set metres i els de Ribera han anat pel partit amb la confiança reposada des de la seva porteria. Per a això tocava millorar en defensa i Espanya ho ha aconseguit a mig fer en la represa.

El primer temps ha estat d'intercanvi de gols, encara que semblava que els espanyols prenien el comandament. No obstant això, els 'Hispans' no han aprofitat les diverses exclusions del rival i l'agressivitat dels de Ribera en atac no s'ha vist reflectida en el marcador. Als de Glenn Solberg sí que els ha funcionat la contra i la transició ràpida.

Els bons minuts de Gurbindo tampoc s'han deixat veure en un marcador que ha passat a ser suec cap al descans. La renda de tres gols s'ha instaurat per una Suècia amb confiança, com aquest 2021 en el qual va ser plata en el Mundial del mes de gener, a la recerca de recuperar la seva glòria d'antany en l'escenari perfecte.

Espanya es precipitava en atac però ha millorat en defensa. Només faltaven les parades i Gonzalo s'ha endollat a temps. L'una després de l'altra, el meta ha detingut als suecs i va canviar el destí del partit des del 29-25. Aquí han arribat també els gols de Sarmiento, encara que Aleix Gómez ha acabat com a màxim anotador (8), i les primeres carreres dels espanyols, amb Suècia desencaixada i esgotada.

Alex Dujshebaev, reservat fins al moment just, ha entrat amb tot per sentenciar com acostuma en els últims minuts i a Suècia li ha tremolat el pols, fallant dos penals. Espanya, que ja va guanyar als suecs a la final de l'Europeu de 2018, ha ajustat també el compte olímpic per somiar ja amb les medalles.

Ribera: "Quan semblava tot perdut vam defensar millor i la porteria va ajudar"

El seleccionador nacional d'handbol, Jordi Ribera,ha destacat el treball defensiu i el paper del porter Gonzalo Pérez de Vargas en la remuntada contra Suècia.

"Estem molt contents per passar a les semifinals. La veritat és que ha estat un partit molt difícil, ens ha costat molt tirar-lo endavant. En la primera part Suècia ha jugat molt bé, sobretot en contraatac. Físicament han corregut molt i ens han fet mal per no fer bé els canvis defensa-ataqui. Encara així hem mantingut un bon nivell ofensiu que ens ha permès estar en el partit", ha analitzat l'entrenador de Sarrià de Ter.

En declaracions facilitades pel servei de premsa de la RFEBM, Ribera ha recordat que en el segon temps Suècia "s'ha posat quatre a dalt" (29-25). "I quan semblava que estava tot perdut hem començat a defensar millor i la porteria ha contribuït. Sabíem que si empatàvem Suècia podia començar a tenir dubtes. Al final hem agafat dos gols d'avantatge que ens han permès encertar en un final d'infart que ens porta a unes anhelades semifinals per a un grup espectacular", ha subratllat.