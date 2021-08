Un dels noms propis d’aquests Jocs Olímpics de Tòquio ha sigut, sense cap mena de dubte, el de Simone Biles. La gimnasta dels Estats Units, que va renunciar a participar en fins a cinc proves la setmana passada per problemes de salut mental, finalment competirà avui i ho farà en la final olímpica de barra d’equilibris. Així ho va assegurar ahir la federació del seu país, explicant que Biles participarà al costat de la seva compatriota Suni Lee.

Set dies enrere, va abandonar la final per equips després de fer només un exercici. Superada per la pressió i les expectatives, i pocs anys després de penjar-se fins a cinc medalles d’or a Rio, ha anat passant els dies renunciant a les altres proves, tot veient les seves companyes des de la graderia. Avui la barra tancarà el programa femení de gimnàstica a partir de les 10:50 del matí i Biles hi participarà. Una especialitat que li va donar el bronze cinc anys enrere.

A la classificació va marcar la setena millor puntuació, per darrere de Sunisa Lee, guanyadora del concurs complet, i també de les xineses Chenchen Guan i Xijing Tang. L’expectació serà màxima per veure com respon la gimnasta, que no es posarà com a objectiu penjar-se cap metall vistes les circumstàncies i després d’haver-se entrenat hores i hores aquests darrers dies per no marxar de Tòquio sense haver competit.