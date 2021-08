Amfitrions dels Jocs Olímpics de Tòquio s’han enfrontat a la seva primera cruïlla diplomàtica arran de l’esdeveniment amb la petició d’asil de Krystsina Tsimanouskaya, velocista bielorussa, que afirma que el seu país ha intentat «segrestar-la» per portar-la de tornada. Tsimanouskaya, de 24 anys, va demanar protecció a la policia de l’aeroport d’Haneda quan membres del Comitè Olímpic Bielorús la van portar fins allí en contra de la seva voluntat per embarcar-la en un avió de tornada al seu país, segons la seva versió, un acte que la pròpia esportista va qualificar de «segrest».

L’atleta, que va enviar un missatge en vídeo demanant ajuda al Comitè Olímpic Internacional i a Tòquio 2020 va passar la nit en un hotel de l’aeroport i es troba «en un lloc en el qual es troba segura i estan cuidant d’ella», segons va revelar ahir el portaveu del COI Mark Adams.

Tsimanouskaya havia de competir ahir en la prova dels 200 metres llisos, després d’haver participat en els 100 tres dies enrere. La velocista figurava també en el relleus 4x400 del 5 d’agost, una prova en la qual no estava originalment previst que participés i per a la qual no havia entrenat. La jove va reflectir la seva insatisfacció i comentaris crítics amb el seu entrenador en les seves xarxes, la qual cosa diu que va detonar l’intent de deportació.

L’atleta va manifestar en un missatge difós a través d’un grup de suport que tem per la seva seguretat si torna a Bielorússia, on s’ha empitjorat la repressió del règim dirigit per Aleksandr Lukashenko. Diversos països europeus han ofert asil a Tsimanouskaya. Entre ells es troba el govern polonès, que li ha proposat tramitar un visat humanitari perquè sigui «lliure per a continuar la seva carrera esportiva a Polònia si així ho desitja», segons el ministre d’Exteriors, Marcin Przydac.