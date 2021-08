Els esdeveniments esportius massius a l'aire lliure podran tenir un aforament màxim del 40% durant el mes d'agost, coincidint amb l'inici de la Lliga de futbol o de bàsquet professional. Així ho ha acordat el govern espanyol i les totes comunitats autònomes menys el País Basc, que s'ha abstingut al Consell Interterritorial de Sanitat aquest dimecres. En cas que el partit se celebri a l'interior, la limitació serà del 30% de la capacitat de l'estadi. A més, els organitzadors hauran de garantir un accés escalonat i limitar la mobilitat dels assistents, així com assegurar-se que porten mascaretes tota l'estona. Durant el partit no es podrà fumar i es permetrà "només veure aigua" i no menjar, segons la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

En tot moment, s'haurà de garantir que es respecta la distància interpersonal d'un metre i mig. En els espais interiors, s'haurà de garantir una ventilació "adequada i suficient". Darias ha remarcat que l'acord ha aconseguit el "consens" de les comunitats autònomes i ha puntualitzat que l'abstenció del País Basc no s'explica per manca d'acord amb el contingut sinó per qüestions competencials.

El govern espanyol i els consellers de Salut busquen amb aquesta mesura que el públic que acudeixi als estadis siguin "preferentment abonats i públic local" per tal d'impedir la mobilitat típica entre ciutats d'aquests esdeveniments. "És una bona mesura i un acord important que hem adoptat. Al consens se li ha de donar importància i valor", ha defensat Darias.

La mesura es mantindrà en vigor fins a finals d'agost, quan es revisarà si és necessari que continuï segons l'evolució de la pandèmia.