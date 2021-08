Els Estats Units van acabar ahir al migdia amb el viatge d’Espanya als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 derrotant-la als quarts de final (81-95). L’eliminació, alhora, també va suposar el final de l’etapa de Pau i Marc Gasol en la selecció espanyola, tal i com van anunciar al final del partit. Els Estats Units és un mur per a la selecció i per a aquesta generació, que ha competit millor que ningú contra els americans. Ho va ser a les finals de Pequín 2008 i Londres 2012, la semifinal de Rio 2016 i als quarts de Tòquio 2020, on Espanya fins i tot va dominar a la primera meitat, però va acabar derrotada per un conjunt físicament superior després del descans, liderada per Kevin Durant (29 punts).

La derrota trasllada al conjunt nord-americà a les semifinals, que disputarà contra Austràlia, i atura la reeixida aventura de Pau i Marc Gasol, campions del món fa 15 anys en el mateix Saitama Super Arena que ahir els va veure baixar-se de la selecció per a donar lloc a noves generacions. «Per a mi tornar a jugar ja era un èxit», va dir Pau Gasol després del duel. Per la seva banda, el president del Bàsquet Girona ho feia amb una metàfora. «És temps de baixar d’aquesta atracció i que hi pugin la generació següent».

L’adéu va ser la conseqüència d’un partit en el qual Espanya es va enfonsar a partir del descans, quan el físic i els canvis ofensius americans van trencar la bona dinàmica prèvia a la mitja part, amb protagonisme especial de Tatum (13 punts i 3 rebots) i Damian Lillard (11, 4 i 4 assistències).

Una eliminació malgrat l’actuació de rècord de Rubio, autor de 38 punts -el jugador espanyol que més ha anotat en un partit als Estats Units en partit oficial-, els bons moments de Rodríguez (16) i la gran actuació de Willy Hernangómez, que va acabar amb un doble-doble de 10 punts i 10 rebots.