No serà fins a finals de mes que el Bàsquet Girona, sota el comandament per segona temporada consecutiva de Carles Marco, s’hi posarà de nou. El 8 d’octubre, data d’inici de la competició a la pista del Juaristi, encara queda una mica lluny però això no evita que a Fontajau faci setmanes que s’estigui fent feina tot intentant construir una plantilla prou competitiva per no només segellar la permanència el més aviat possible, sinó per començar a mirar cap amunt sense renunciar a res. Amb un parell de renovacions com les d’Olaf Schaftenaar i la de l’incombustible Albert Sàbat, el club feia pública ahir la vuitena cara nova tot pensant en el curs immediat. Es tracta del portuguès Gonçalo Pereira Delgado. Múscul sota l’anella amb un jugador que just supera els dos metres d’alçada (2,04) i de només 23 anys, encara sense experiència a la categoria però que coneix el bàsquet estatal. Aquesta darrera temporada va vestir la samarreta del Zentro Basket Madrid a la LEB Plata. A tot això, se li uneix que és internacional absolut amb la selecció del seu país.

«Molt feliç» d’iniciar aquesta nova etapa, Delgado està convençut que «aquest projecte em permetrà créixer com a jugador» amb l’objectiu de «poder fer-me un nom en aquesta categoria». La intenció, a nivell col·lectiu, és la de treballar «amb molta il·lusió per aconseguir els nostres objectius». Forjat a la base del SL Benfica, va competir del 2017 al 2020 a la primera categoria portuguesa amb aquest mateix equip, participant igualment en la Basketball Champions League. Pas previ a fer el salt a Espanya i aterrar a Madrid, on va anotar 9,2 punts per partit, capturant 12,3 rebots i amb una valoració de 12,3.

A banda de Gonçalo Delgado, el Bàsquet Girona també ha anunciat les incorporacions de Mads Bonde Stürup, Èric Vila, Jaume Sorolla, Josep Franch, Karamo Jarawa, Pol Molins i Kaspars Vecvagars.