El noruec Karsten Warholm va aconseguir un d’aquests rècords que esgoten adjectius al sobrepassar les expectatives més optimistes. Va córrer per sota dels 46 segons (45.94) la final dels 400 metres amb tanques, un registre que als atletes de 400 llisos els costa anys d’entrenament per poder superar. De fet, segons les marques de sempre que publica la Federació Espanyola, per exemple, només 14 quatrecentistes en tota la història de l’atletisme espanyol han corregut en menys de 46 segons.

S’esperava un nou rècord mundial en els 400 tanques, però la realitat va superar, per una vegada, les previsions més optimistes. Karsten Warholm ja havia avisat abans dels Jocs que el seu estat de forma no admetia molts dubtes. L’atleta noruec, de 25 anys, portava des d’abans de la pandèmia perseguint el límit de Kevin Young (46.78) en els Jocs de Barcelona 92. Ho va aconseguir fa poc més d’un mes, quan les maduixes maduren a Noruega i per celebrar-ho s’organitzen els Bislett Games, la reunió atlètica que té lloc a Oslo en la primera setmana de juliol des de 1924. El noruec, a casa, va rebaixar el vell topall del nord-americà, que ja durava gairebé 29 anys, fins els 46.70, a un mes i dos dies de la final d’ahir a Tòquio.

Warholm, amb l’or i un rècord (45.94 segons) que cal llegir-lo dues vegades per creure-s’ho, superava totes les expectatives al millorar l’anterior ni més ni menys que per 76 centèsims, i trencava la seva samarreta per poder cridar l’eufòric «uh!» dels vikings en el silenci d’un estadi buit.

L’empenta amb Benjamin

A continuació es va acostar per felicitar el segon classificat, Rai Benjamin, conscient que la meitat del seu èxit, almenys, el devia a l’empenta final de el nord-americà fins gairebé, gairebé, igualar-se amb el noruec a l’última tanca.

Benjamin (46.17) ho va intentar a la recta final, però el noruec no va afluixar mai. El novaiorquès va aconseguir el rècord del seu país, però es va haver de conformar amb la plata des del primer obstacle, atacat per Warholm al capdavant des de la sortida, sense perdre en cap moment el liderat d’una final per recordar. Tercer va ser el brasiler Alison dos Santos, que tampoc s’ho creia després de mirar el marcador. La seva marca, 46.72, hauria estat un rècord mundial fa tan sols cinc setmanes.

El de Warholm és la segona millor marca del planeta que cau durant els Jocs de Tòquio 2020, després de l’aconseguida per la veneçolana Yulimar Rojas a la final de triple salt (15,67).

«És de bojos. De llarg, el moment més gran de la meva vida, perquè ho defineix tot, totes les hores que he posat en això, tot allò pel que el meu entrenador ha estat treballant. He estat somiant amb això com un maníac. Dormia cada nit amb això al cap, vaig passar milers d’hores pensant en això. Aquesta medalla completa la meva col·lecció », va afirmar Warholm després de la històrica cursa.