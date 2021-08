«Res a la vida s’aconsegueix sense esforç», va ser la frase triada per Luis de la Fuente per al seu Whatsapp en el dia del partit. I sense patiment, li va faltar afegir. No va ser fins al minut 115 de la pròrroga quan Espanya va aconseguir batre la porteria del Japó gràcies a un gran gol d’un Marco Asensio que, posant la pilota amb rosca al pal llarg, es va reivindicar des de la banqueta per assegurar la medalla i assolir el bitllet per a la final contra el Brasil dissabte al migdia.

Espanya va començar el partit amb dubtes. Fallant passades i controls impropis de jugadors consolidats a l’elit. I això va fer créixer a una Japó que la va dominar més del que cap altra selecció havia fet durant la resta del torneig. Un cop de cap alt d’Oyarzabal en el segon pal en el minut 5 i un tret que va marxar alt del mateix davanter en el 31 van aprofundir en el problema amb el gol, agreujat per una clara ocasió errada de Rafa Mir. A la represa, el VAR va fer canviar d’idea l’àrbitre, que havia assenyalat un penal sobre Merino.

El Japó va acusar l’esforç de tenir les línies avançades durant la primera hora de partit i va decidir replegar en camp propi per a fer esforços més curts en la pressió i fer mal a l’espai, on més sofreix Espanya. I amb Kubo com a far. Quan el jugador del Reial Madrid tocava la pilota, tot canviava. Sempre amb perill.

Espanya no volia la pròrroga, i ho va demostrar en els minuts finals, amb ocasions de Mir i Puado malgrat no poder evitar-la Amb les forces al límit, Nakayama a punt va estar d’encertar el seu tret en el segon pal, però no va sobrepassar el bosc de cames. Van perdonar els nipons, però no Asensio. Una rosca al pal llarg, imparable per a Tani assegurava la medalla. El Brasil espera en la final i és l’últim escull per a repetir l’or reeixit dels Jocs de Barcelona 1992.