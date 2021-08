El gallec Adrián Ben es va regalar en el dia del seu 23 aniversari un cinquè lloc en la final olímpica, un present també per Espanya que per primera vegada veu a un atleta fregar el podi dels 800 metres. «Se m’han quedat allà les medalles i mai saps quan tornaràs», va dir, l‘autor d’una marca d’1:45,96, per darrere d’Emmanuel Korir (1:45,06), Ferguson Rotich (1:45,23), Patryk Dobek (1:45,39) i Peter Bol (1:45,92).

D'altra banda Krystsina Tsimanouskaya, l’atleta de Bielorússia que va refusar ser repatriada després de participar en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, va desplaçar-se cap a Viena. Tsimanouskaya, que es va refugiar a l’ambaixada de Polònia al Japó per motius de seguretat, va demanar protecció policial a l’aeroport d’Haneda, quan el comitè bielorús intentava fer-la tornar a la força al seu país, un fet que l’atleta de 24 anys va qualificar de «segrest».