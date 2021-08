L'escalador espanyol Alberto Ginés ha aconseguit aquest dijous la medalla d'or amb la seva actuació en la prova de dificultat de l'escalada dels Jocs Olímpics de Tòquio.

Ginés s'ha imposat amb un total de 28 punts, per davant de l'estatunidenc Nathaniel Coleman, plata (30 punts), i de l'austríac Jakob Schubert (35), bronze, en una prova on comptava la menor puntuació final i celebrada al Parc d'Esports Urbans d'Aomi.

L'extremeny, de 19 anys, s'ha proclamat vencedor en la prova inicial de velocitat. A quarts de final ni tan sols va haver d'escalar, ja que l'estatunidenc Colin Duffy va fer sortida nul·la i li 'va regalar' el passi a semifinals, on sí que va competir i va ser més ràpid que el txec Adam Ondra. A la final, Ginés s'ha imposat al japonès Tomoa Narasiki, un dels grans aspirants a l'or i que ha perdut les seves opcions per una relliscada.

No obstant això, a la prova d'escalada en bloc, on ja esperava fer el seu pitjor resultat, l'espanyol ja estat últim entre els set finalistes, un menys dels previstos a causa de la lesió del francès Bassa Mawem. El seu germà Mickael Mawem (6.00) liderava la classificació per davant de Narasaki (6.00), de l'estatunidenc Nathaniel Coleman (6.00) i de Ginés (7.00) abans de la prova de dificultat que decidiria les medalles.

En l'última modalitat, la preferida del de Càceres, els escaladors han intentat escalar el més alt possible en una paret que mesura més de 15 metres d'altura dins d'un temps determinat. L'espanyol ha signat un quart lloc que li ha estat suficient per a aconseguir l'or olímpic.

L'escalada era un dels nous esports inclosos en el programa olímpic de Tòquio, al costat del skate, el surf i el karate.

Sandra Sánchez or en Karate

La karateka espanyola Sandra Sánchez ha guanyat l'or en la modalitat de kata en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on el karate s'estrena com a esport olímpic. La talaverana, número u del món, suma així la 55a medalla de la seva vida, i la més important.

"Ara mateix sento felicitat, emoció i nervis. Estic més nerviosa que quan estava fent els katas. Sento moltes coses a l'estómac i al cap", explicava abans de la final en el Nippon Budokan, el temple de les arts marcials, on el judo es va estrenar en els Jocs de Tòquio de 1964 i on ha debutat el karate. La talaverana ha aprofitat l'única oportunitat que tenia: complirà els 40 al setembre i, després del debut del karate a Tòquio com a esport d'exhibició, tornarà a desaparèixer el programa olímpic a París 2024.